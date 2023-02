Recensione “Piccoli inconvenienti prima della felicità” – Luciana De Palma – Les Flaneurs Edizioni.

Chi è Titina? Titina è prima di tutto una donna, una madre, una bimba, una nonna, una scolara molto orgogliosa che, negli anni, si è riconosciuta in tutto il suo orgoglio e allo stesso tempo, ha saputo dosarlo in base alle diverse vicissitudini di vita percorse. Una bimba che sogna di diventare maestra, una giovane figlia che lavora come sarta per aiutare la famiglia. Famiglie numerose, quelle di una volta, di un tempo poi non così lontano a noi. Un libro-testimonianza storica, raccontato alla nipote, dove si percorrono gli anni, già duri, della sua infanzia, un sogno infranto che si realizzerà maggiormente vivo attraverso esperienze altrui, fino alla sua vecchiaia, tutte esperienze di una vita sempre dedita alla famiglia e al lavoro, mani abili e volontà ferrea, comprensione ma severità, che caratterizzano la nostra cara protagonista, all’interno di più periodi storici diversi e, per lo più, complicati: l’amore, a cui stava per rinunciare ma a cui è stata, se si può dire, “obbligata”: un amore tacito e silenzioso, della cui importanza se ne accorgerà solo grazie ad una certa maturità.

Una donna forte, che affronta i rischi della guerra, le morti più o meno improvvise, un esempio per tutti e, soprattutto per i giorni nostri, una femmina che, attraversa i ricordi rievocando ricordi di madri e di figlie, parenti diversi o simili per modalità di pensiero, osservando anche le diversità intrinseche al mondo maschile con lo stesso vivace interesse con cui raffronta quelle nel mondo femminile: confronti che aiutano a pensare e a crescere, orientandosi in quella schiera di valori che tanto hanno reso celebri i nostri cari e che ci aiutano a comprendere meglio ciò che eravamo rispetto a ciò che ora siamo, a livello sia personale che, ampiamente, più sociale.

Un’esperienza di vita da raccontare e da rivivere leggendo, che trasmette quella forza vitale che scorre nelle vene come una linfa, forte e irrompente allo stesso modo.

Un libro da leggere assolutamente, che, attraverso la vita altrui, stimola alla rielaborazione di una parte del proprio sé.

Sabina Bernardis