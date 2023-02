Festival: LIFE IS STRAGE DIY FEST 2023 – Venerdì 7 e sabato 8 Luglio 2023 – Vicenza

Venerdì 7 e sabato 8 Luglio 2023 si terrà a Vicenza LIFE IS STRAGE DIY FEST 2023, la terza edizione del festival organizzato dal collettivo omonimo. Il festival avrà luogo di nuovo a Selva di Trissino, in un anfiteatro tra il verde delle colline.

Lo scorso anno, davanti a un pubblico di circa 1000 persone, hanno calcato il palco 14 band tra emo e punk con una scaletta principalmente italiana e la presenza degli spagnoli Viva Belgrado. Quest’anno il palco dell’Anfiteatro all’Aperto ospiterà i live di 15 band, con una maggiore presenza di band estere, martedì 7 Marzo verranno annunciati i primi nomi. Da oggi, disponibili fino ai primi annunci in line up, sono acquistabili su Eventbrite 70 biglietti Early Bird comprendenti un abbonamento ad entrambi i giorni al costo di 15€ + dpp. Bug Autoproduzioni regalerà una toppa esclusiva ai primi 20 che acquisteranno una prevendita. Il collettivo LIFE IS STRAGE ha presentato così questo nuovo appuntamento: “L’edizione 2022 è stato un momento importante. Il calore e il senso di unità che è emerso dall’esperienza della nostra prima due giorni, tra sudore, sorrisi e stagedive è riuscito a stupirci oltre ogni aspettativa, motivandoci a spingere di più. Non si poteva quindi rinunciare a rifarlo quest’anno, meglio e più in grande.” Saranno presenti distro, banchetti di autoproduzioni, workshop di serigrafia e DJ set oltre che un’area food con opzioni vegetariane e vegane e un’area drink in collaborazione con Holiday Events. Le grafiche di questa edizione sono a cura dell’illustratrice Yanothing.

Ticket Early Bird: bit.ly/LIS23_EARLYBIRD

Presskit: bit.ly/LifeIsStrage_Presskit

Il festival è organizzato da LIFE IS STRAGE, un collettivo con base a Vicenza che celebra la musica, l’amicizia e la solidarietà. Promuovendo l’espressione artistica, l’etica DIY e la collaborazione, si impegnano attivamente per proporre una visione alternativa della propria città: un ambiente inclusivo e sicuro, uno spazio di condivisione in grado di coinvolgere più persone possibili.

Si ringrazia Delta – Ramificazioni Culturali per il materiale