INTERVISTA A VICTORIA M. SHYLLER – “Ash, l’incubo. I misteri paranormali di Fedor Chestel e Delvin Fraser”.

Abbiamo da poco recensito “Ash, l’incubo. I misteri paranormali di Fedor Chestel e Delvin Fraser”, scritto da Victoria M. Shyller e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autrice. Buongiorno, grazie per essere passata a trovarci, possiamo darci del tu?

Assolutamente sì, è un piacere. Innanzitutto voglio ringraziarvi per lo spazio ma soprattutto per aver dedicato tempo alla lettura e alla recensione del mio libro. Il tempo è prezioso, e voi me ne avete donato tanto. Grazie.

Come nasce l’idea della serie letteraria a puntate?

Nasce dalla volontà di scrivere un Penny Dreadful moderno, per chi non lo sapesse è una tipologia di romanzi che veniva pubblicata a puntate nell’epoca vittoriana, che mi consentisse di realizzare una storia più lunga e nelle mie corde: una serie di racconti brevi con un unico filo conduttore.

Come mai hai messo due uomini come protagonisti?

Una scelta istintiva. Mi piaceva l’idea di due protagonisti maschili che fossero l’uno l’opposto dell’altro, legati da una profonda amicizia.

Come nasce l’idea di inserire “il diario” nella storia?

L’idea nasce dall’esigenza narrativa di lasciare qualche traccia di ciò che è accaduto ad Ash, per incuriosire il lettore e dare più “corpo” alla storia. Poi le rivelazioni per iscritto hanno un fascino in più.

Perché hai scelto la via dell’autoproduzione?

Perché mi piacciono le sfide. A decidere la sorte del mio libro saranno i lettori, giudici assoluti, e la mia capacità di essere “una buona madre” per questa creatura appena nata. Ciò mi stimola e mi lascia un’ampia libertà di manovra, che amo, e che non mi sarebbe stata consentita se avessi pubblicato con una casa editrice, esperienza fatta negli anni precedenti. Ho scelto comunque di farmi affiancare da due figure professionali: una editor e un ufficio stampa.

Il nome del villaggio ASH significa qualcosa?

Ash in inglese significa “cenere”. Per chi ha letto il primo capitolo della serie il nome assume un chiaro significato. Poi Ash è esistito ed esiste ancora oggi in Inghilerra. Ho scoperto che alle origini era un villaggio sassone. Una circostanza affascinante per la scrittura.

I capitoli successivi della storia li hai già scritti o sono in lavoro?

Sto lavorando al secondo capitolo che dovrei terminare nei prossimi mesi per poi pubblicarlo al termine della primavera.

Stai promuovendo il tuo libro con dei firmacopie in giro per l’Italia?

No, ancora no. Ma potrei pensarci. Mi avete dato un ottimo spunto su cui lavorare 🙂

Grazie mille a Victoria M. Shyller per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

Sandra Pauletto