CS: Troppo a nord – Protto – (singolo)

“Troppo a nord” è il nuovo singolo di PROTTO, un brano dalle glaciali sonorità elettroniche che segna l’inizio di un nuovo percorso. Abbandonato ogni filtro d’ironia rimangono solo i cocci di noi stessi, sgretolati come i ghiacciai dell’Artico.

“Troppo a nord” racconta il risveglio in una società gelida dove l’isolamento termico e sociale sono l’unica speranza per non assiderare. Un brano illuminato da una luce algida quasi accecante ma in cui non troviamo alcuna speranza, un freddo percepito che non arriva dall’esterno ma bensì dall’animo del protagonista di questa narrazione disillusa.

Un’ambientazione apocalittica che ben si abbina alle sonorità synthwave anni 80’ che si muovono su un arrangiamento pop con sfumature industrial. I testi, sofisticati ma d’impatto, sono cantati con una voce ma così triste seria e severa.

Nel video vediamo PROTTO in un’interpretazione intensa e drammatica in cui ogni tentativo di liberarsi e trovare una nuova serenità si spezza in mille frantumi come un piatto sul pavimento di quella che potrebbe essere una cella frigorifera come la stanza di un manicomio.

Ascolta il singolo: bit.ly/TroppoaNord_Protto

Guarda il video: bit.ly/TroppoaNord_Video

Presskit completo qui: bit.ly/Presskit_PROTTO

Il singolo anticipa il suo terzo EP “Primavera atomica”, un concept album dall’immaginario giapponese con cui il progetto PROTTO cambia faccia e accantona ogni comicità per diventare più schiettamente autobiografico. L’EP verrà presentato il 18 marzo al Magazzino sul Po di Torino con la

proiezione in anteprima dei video di “Hiroshima” e “Nagasaki”, il samurai e la geisha, due brani

gemelli che completano il lavoro.

Singolo: Troppo a Nord

Autore: Protto

ISRC: IT2BI2300001

Diritti Fonografici: Protto/Moovon

Copyright: Protto/Moovon

PROTTO è il progetto musicale del torinese Nicolò Protto, pianista virtuoso e paroliere sagace, che con ironia ha saputo toccare molteplici generi con naturalezza. Saltuariamente irriverente le sue canzoni sono un’elegante pastiche di pop, rock, cantautorato, jazz e elettronica in cui le sue tastiere sorreggono giochi di parole arguti e imprevedibili.

Nel 2021 ha preso parte ad Xfactor, superando le audizioni e arrivando ai bootcamp. Durante il 2022 si è esibito con oltre 50 date in giro per tutta Italia con il Piano Punk Tour 2022

Ha pubblicato gli EP “Di cattivo busto” (EP, 2018) e “Dal vangelo secondo round” (EP, 2020) , e i singoli “Jazz (a me piace il)” (2021) “Ordine” (2022)

Negli anni ha ottenuto vari riconoscimenti e partecipazioni fra cui: La città della canzone (Cremona,2017 con Vittorio De Scalzi e il festival nel 2018), Premio Bertoli 2018 (semifinalista), _resetfestival(Torino, 2018, 2019, 2020), Duel Cantautori a Confronto (Torino, 2019,1°classificato), Premio Bindi 2020, Festival MEI 2020, Premio Inedito le Colline di Torino 2021 (2o classificato), L’artista che non c’era 2022 (finalista),

Credits: Testi e musica di Nicolò Protto. Prodotto, registrato e mixato da Fabrizio “Cit” Chiapello

presso Transeuropa Studio. Master di Energy mastering by Claudio Giussani. Label: Moovon

Label, distribuito da Altafonte.

Suonato da Nicolò Protto (tastiere, bass synth, rhodes e voci), Folco Fedele (batteria) e Fabrizio Cit Chiapello (synth e programming).

Video, artwork e foto a cura di LOH Photography.

Si ringrazia Delta – Ramificazioni Culturali per il materiale