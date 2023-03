Intervista a Patrizia Palombi – “Racconti Bislacchi e stralci….” – Ed Simple

INTERVISTA A PATRIZIA PALOMBI – “RACCONTI BISLACCHI E STRALCI DI VITA QUOTIDIANA” – ED SIMPLE.

Abbiamo da poco recensito “Racconti bislacchi e stralci di vita quotidiana”, scritto da Patrizia Palombi, edito da Ed Simple Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autrice. Buongiorno, grazie essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Cosa ispira ogni tuo singolo racconto?

Grazie molte per la disponibilità. Ogni mio racconto si ispira ad una storia vera, di vita vissuta. Storie di persone che vivono quotidianamente con passione e vitalità prendendo la vita di petto senza rimpianti. E’ un coro di gente, uomini e donne che non rinunciano alla propria individualità e ai propri sogni.

Perché hai scelto una raccolta al posto del romanzo?

Sicuramente i racconti o la novelle sono di più nelle mie corde proprio perché la mia voce è la voce di gente che si muove in tante storie e vite. In questa raccolta due racconti sono apparentemente diversi ma poi confluiscono in un’unica storia, insomma qualche piccolo intreccio.

I racconti li hai scritti di fila per il tuo libro o erano nel cassetto scritti nel corso del tempo?

I racconti di questo libro sono stati scritti più o meno nello stesso periodo e preceduti da testi poetici che ho scritto negli ultimi due anni.

Perché hai scelto di definire bislacchi i tuoi racconti?

I miei racconti li ho definiti bislacchi perché sono normali, imperfetti, deliziosamente strani e quindi, in un mondo che vuole quasi la perfezione, i mei racconti sono bislacchi.

Come hai scelto le location dei tuoi racconti?

Nei miei racconti parlo di diversi luoghi del centro Italia e nascono dall’esigenza di raccontare posti che mi hanno suscitato emozioni e che si abbinano perfettamente con le mie storie.

Essendo racconti hai mai pensato ad un podcast?

Sarebbe un’idea grandiosa fare dei podcast con i miei racconti. Ho pensato di farne delle letture in Biblioteca ed uno di trasformarlo in una sceneggiatura per un cortometraggio.

Stai lavorando ad un nuovo progetto?

Sì, sto pensando ad una raccolta di poesie, la cosiddetta silloge e poi continuare con il teatro, la sceneggiatura teatrale e la recitazione.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

Sandra Pauletto