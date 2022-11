Mostra Andy Warhol – La pubblicità della forma – Milano fino al 26/3/23

Dopo il successo della Mostra di Roma nel 2018 al Complesso del Vittoriano, Eugenio Falcioni, esperto di rilievo di Andy Warhol, collezionista e prestatore nella sua veste di responsabile di Art Motors omaggia la sua città adottiva Milano producendo una esposizione con più di 300 opere, per la maggior opere uniche. Molte provenienti dall’Estate Andy Warhol, due di Keith Haring e di altre prestigiose collezioni private. “Dai disegni degli anni 50 alle icone Liz, Jackie, Marilyn, Mao, Flowers, Mick Jagger ai ritratti ed ai suoi progetti personali come il fashion – dichiara Falcioni – sono presenti tele, carte, sete, latte con le famose ed uniche Polaroid, per arrivare agli acetati unici che fanno parte della seconda fase del suo lavoro altrettanto importante”.

Le opere sono divise in sette aree tematiche e tredici sezioni – dagli inizi negli anni Cinquanta come illustratore commerciale sino all’ultimo decennio di attività negli anni Ottanta connotato dal rapporto con il sacro – la spettacolare mostra Andy Warhol. La pubblicità della forma è promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura e Navigare, curata da Achille Bonito Oliva con Edoardo Falcioni per Art Motors, Partner BMW e Hublot.

Aperta fino al 26 marzo 2023 a Milano alla Fabbrica del Vapore, è un viaggio nell’universo artistico e umano di uno degli artisti che hanno maggiormente innovato la storia dell’arte mondiale.

La mostra milanese vuole documentare questo avvincente percorso: dagli oggetti simboli del consumismo di massa, ai ritratti dello star system degli anni ’60; dalla serie Ladies & Gentlemen degli anni ’70 dedicata alle drag queen, i travestiti, simbolo di emarginazione per eccellenza e considerati alla pari di star come Marilyn, sino agli anni ’80 in cui diviene predominante il rapporto col sacro: cattolico praticante, ne era

stato in realtà pervaso per tutta la vita.

Esposte quasi tutte opere uniche come tele, serigrafie su seta, cotone e carta, oltre a disegni, fotografie, dischi originali, T-shirt, il computer Commodore Amiga 2000 con le sue illustrazioni digitali – i primi NFT della storia – , la BMW Art Car dipinta da Warhol con il video in cui la realizzò, la ricostruzione fedele della prima Factory e una parte multimediale con proiezioni di film da vedere con gli occhialini tridimensionali.

La mostra Andy Warhol – La pubblicità della forma rappresenta una occasione imperdibile per godere della sua arte unica, coraggiosa, innovativa e traboccante di idee.

ORARI APERTURA MOSTRA

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 19,30

sabato, domenica e festivi dalle ore 09,30 alle ore 20,30

Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura

BIGLIETTI INFO MOSTRA

€. 14,00 – Biglietto intero

€. 12,00 – Biglietto ridotto (weekend e festivi)

€. 10,00 – Biglietto ridotto valevole tutti i giorni (solo in

biglietteria)

Possessori Card Musei Lombardia disabili ed accompagnatori, over 65, possessori abbonamento annuale ATM e Trenord, docenti, giovani fino a 14 anni, dipendenti del Comune di Milano (con badge nominale) giornalisti con tesserino ODG con bollino

dell’anno in corso non accreditati e universitari

€. 16,00 – Biglietto open (include ingresso salta la fila ed un poster a tiratura limitata)

€. 5,00 – Scuole

€. 8,00 – Gruppi oltre 10 persone

• Gratuità bambini fino a 5 anni

La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura

PRENOTAZIONE VISITE DIDATTICA E GUIDE

Mail: – [email protected]

Tel + (39) 351 8403634 – + (39) 333 609 5192

UFFICIO STAMPA

LUCIA CRESPI Mail: [email protected] |

Tel – 0289415532 – 02.89401645 | Cell. 338/8090545

ALTRE INFORMAZIONI

Prevendita biglietti on-line:

www.ticketone.it/search/?affiliate=ITT&searchterm=MOSTRA+ANDY+WARHOL+MILANO&tab=0

Link promo mostra:

www.youtube.com/watch?v=tDGtlHzXqxs