RECENSIONE: “PASSI DI POLVERE” – SAHARA ROSSI – AUGH! EDIZIONI

In questa raccolta, l’autrice Sahara Rossi include dodici emozionanti racconti brevi, dal ritmo scorrevole che hanno un particolare punto in comune: la figura della Morte.

La nera signora con la falce, colei che mette un punto alla nostra esistenza e costituisce la fine di tutto se non siamo credenti oppure è il portone che conduce verso un’altra realtà (auspicabilmente migliore) se ci rifacciamo a una confessione religiosa.

La Rossi ci presenta situazioni tutte pervase di malinconia e drammaticità, con persone che soccombono a malattie, violenze e ai demoni del loro passato (ad esempio, precipitando nel vortice dell’anoressia) e lasciano la scena di questo mondo.

Eppure, nonostante la tristezza delle vicende narrate, la scrittrice non manca di gettare una sia pur piccola luce: nel racconto un uomo ferito della vita, ad esempio, i due sofferenti protagonisti riescono a trovare un po’ di speranza e forza nell’amicizia che nasce fra di loro; nel racconto Paloma (che conclude il libro), una delle innamorate (giovane donna dal temperamento vitale che poi morirà di malattia) paragona la vita alla polvere che viene spazzata via: ciononostante, ne è valsa la pena in quanto, sia pure per poco tempo, tu hai potuto lasciare un segno di te, che poi chi ti ama ti conserverà nella mente e nel cuore.

Il volume racchiude i seguenti racconti:

La dame noire

Cuore di terra

Yolanda

L’eco dei papaveri

Rumori

Quel che Franz non disse

La casa delle ombre di carta

Mignon

Le donne di campo Santa Margherita

Mary Lou

Le isole del vento

Un uomo ferito dalla vita

Paloma

Racconti dalla lettura non facile visti gli argomenti trattati che possano essere decisamente impegnativi a livello emotivo ma riescono a trasmettere emozioni sulle quali è bene soffermarsi a ragionare.

La fragilità dell’uomo sia emotiva che fisica è ben evidenziata nei racconti di “Passi di polvere”. La scelta del titolo farà forse riferimento alla frase biblica “polvere eri e polvere ritornerai …” Sicuramente potrebbe esserci un parallelismo…

Matteo Melis