Recensione de “Armilla meccanica 1: nel cielo” – Fabio Carta – Inspired Digital Publishing

I lettori del nostro blog già conoscono la penna di Fabio Carta di cui abbiamo recensito un’ imponente quadrilogia “Arma Infero” , l’autore è tornato in libreria con il volume “Armilla meccanica 1: nel cielo”.

Anche questa volta si va incontro ad un’opera massiccia per quanto decisamente più snella della precedente.

Fabio Carta ci porta nella sua fantascienza che per quanto affronti tematiche “classiche” del ramo, ha uno stile che lo rende riconoscibile, una sorta di firma ben chiara al lettore.

Il romanzo si svolge in un lontano futuro in cui l’essere umano ha colonizzato mondi e galassie, la tecnologia è ultraevoluta e permette di compiere cose non concepite nel 2022. Per alcuni aspetti il mondo descritto da Carta ricorda in qualche modo/cosa il nostro presente perché si parla di crisi finanziaria e socio culturale…

Nelle pagine del romanzo non manca un accenno di Eros cosa che ultimamente nei libri è sempre presente.

“Armilla meccanica 1: nel cielo” ci presenta una vicenda a suo modo drammatica ma ambientata nell’ affascinante spazio profondo, che Carta riesce a descrivere sempre molto bene.

Fantascienza sì ma anche tanto altro: fede, progresso scientifico, etica, libertà, convivenza tra i popoli.

Chi ama questo genere e ne è un “cultore” potrà godere della terminologia scientifica e tecnologica usata dall’autore oltre all’intreccio nel quale fa sfoggio di sé un’arma di distruzione di massa tanto per mantenere alta la tensione, nel caso ce ne fosse bisogno.

Mollate gli ormeggi e lasciatevi guidare nello spazio profondo a/e sbirciare nel futuro dove stavolta Carta ha deciso di portarci e ricordatevi che, anche quando se avete arrivati alla fine del volume … è solo l’inizio!!!

Matteo Melis