Memorie di un'avventuriera. Liberamente ispirato alla vita di Aphra Behn – Emanuela Monti – Il ramo e la foglia edizioni

Siamo nell’Inghilterra del Seicento. Il condottiero Oliver Cromwell si pone alla testa dei Puritani (schieramento religioso caratterizzato da un grande rigidità nei confronti del mondo secolare, in tutti o quasi i suoi aspetti) e con essi, riesce a scardinare l’allora monarchia assoluta e ad instaurare addirittura la Repubblica.

Egli è contro la Chiesa Cattolica, rea di essere più dedita alla mondanità e al potere piuttosto che a mettere al centro gli insegnamenti biblici, nonché di perseguitare i Protestanti ledendo il loro diritto ad un libero culto.

Il grande sconvolgimento sociale porta ad un bagno di sangue, trascinando sul patibolo, fra gli altri, lo stesso sovrano Carlo I.

In questo periodo di grandi cambiamenti, nasce l’autrice e drammaturga Aphra Johnson (che divenne Behn, in seguito al matrimonio con un mercante olandese).

Le notizie su di lei sono varie e contradditorie, tant’è vero che Emanuela Monti, autrice di questo libro, cerca di creare un quadro della situazione quanto più coerente e storicamente attendibile, pur non rinunciando a rielaborare punti oscuri con la sua fantasia.

Ella (la Behn) vive una vita a dir poco scandalosa per i suoi tempi e per la confessione che gradualmente va per la maggiore: spia per la causa monarchica, rapporti sentimentali (anche con persone dello stesso sesso) piuttosto turbolenti e non necessariamente improntati sull’amore romantico.

Si trova in più di un’occasione a vivere nelle ristrettezze e, per guadagnare qualcosa, comincia anche a scrivere romanzi e drammi teatrali, diventando la prima nota autrice inglese di testi narrativi e non solo.

In questo romanzo, la Monti ci presenta Aphra secondo il suo punto di vista: spregiudicata, anticonformista, disinibita, una donna che, non rassegnandosi alle convenzioni dell’epoca che vedevano la figura femminile solo come ancella fedele, adorante ed annichilita dell’uomo, alza la testa e fa quello che vuole, nei sentimenti e sul lavoro.

Ha avuto vita difficile in questo (era dura all’epoca che una donna potesse fare qualcosa, come la scrittura, di tradizionalmente attribuito ai signori uomini) ma ha tenuto duro, diventando una sorta di femminista ante litteram e prendendosi anche, via via, le sue soddisfazioni.

Libro consigliato a chi ama i romanzi storici (con i loro viaggi nel tempo e nello spazio che consentono di conoscere usi e costumi di altri popoli in altre epoche) e pensa che la donna non debba essere semplicemente un manichino privo di anima, ma una persona con la sua identità ben definita.

Grazie a Emanuela Monti si può conoscere una donna di cui sempre troppo poco si parla e si è parlato, e alla quale in realtà dobbiamo molto.

Matteo Melis