Recensione: “Il 9 che uccide” – Vito Franchini – Giunti editore

Il 2022 inizia bene, con il ritorno in libreria di Nardo Baggio, o se preferite, del suo autore Vito Franchini.

Il 9 che uccide è il secondo libro pubblicato ed è il seguito de “Il predatore di anime” sia per la presenza degli stessi protagonisti principali, sia perché la storia riprende dove l’avevamo lasciata, seppur con un salto temporale in avanti.

“Il 9 che uccide” è un romanzo autoconclusivo come lo era quello precedente, ma per goderne appieno è preferibile leggerli in ordine di uscita, anche per poter comprendere e conoscere bene la figura dell’inimitabile Nardo Baggio.

Il nuovo lavoro di Franchini è un thriller in cui d’azione non è assolutamente la parte predominante, ma i colpi di scena si susseguono uno dopo l’altro fin dalle primissime pagine e la storia cattura subito l’attenzione del lettore.

Come il titolo lascia intuire i numeri avranno un ruolo negli omicidi, in che modo non potete indovinarlo neanche se vi sforzate.

Franchini ha palesemente fatto un grande lavoro di ricerca, del resto aveva già abituato bene i suoi lettori con il primo romanzo e con il suo ritorno non delude nessuno.

Nardo è sempre Nardo, Sabina è sempre Sabina, e assieme son sempre la miglior coppia non accoppiata del thriller italiano, i nuovi personaggi che si aggiungono quelli conosciuti entrano subito nel cuore e spero che inizieranno a fare squadra fissa con i due protagonisti.

Oltre agli omicidi Franchini affronta a volo d’uccello l’ argomento “raccomandati” realtà riscontrabile purtroppo in qualunque ambito lavorativo in cui la scimmia si è evoluta ( leggete i libri e capirete di cosa sto parlando).

Riusciranno i nostri eroi a fermare il cattivo, o i cattivi, interrompendo la scia di morte e riportare la giustizia? e anche una volta raggiunta, nel caso ci si riesca, sarà giustizia o sarà vendetta?

Forse le due parole sono sinonimi o magari è una questione di punti di vista, alla fine quello che importa è che i conti tornino è che 1 +1 faccia 2….. oppure 9?

Sandra Pauletto