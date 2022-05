“Amedeo Modigliani, Joli comme un coeur” – scritto da Federica Chezzi, Angela Partenza, illustrato da Francesco Pavignano – pubblicato da Maria Pacini Fazzi-Fondazione Ragghianti Lucca.

Il volume che recensiamo è una delle produzioni letterarie utili ad avvicinare i bambini all’arte, cosa assolutamente meritevole se si vuole un futuro con giovani menti pensanti e non omologate da social e tv.

“AMEDEO MODIGLIANI Joli comme un coeur” come lascia presagire il titolo, è un volumetto che, attraverso più immagini che testo, illustra la vita del pittore aggiungendo interessanti curiosità.

Lo sapevate ad esempio che Modigliani conosceva la Divina Commedia a memoria?

Diversi sono i quadri che il giovane lettore (età consigliata 7+) imparerà a conoscere e di cui scoprirà a grandi linee la storia.

Qua e là ,nel volume, le autrici hanno inserito dei “giochi” di attenzione e confronto che rendono la lettura ancor più stimolante, offrendo la possibilità ai lettori di cimentarsi in divertenti e accurate osservazioni delle opere.

Nell’ultima parte del volume troviamo un’attività a dir poco originale: le istruzioni per creare il proprio autoritratto ma stile Modigliani.

Per coloro che vogliono approfondire ulteriormente, nell’ultima pagina sono riportati tutti i riferimenti relativi ai quadri proposti (misure, collocazione titolo, anno di creazione, ecc)

Una sorta di piccola guida per piccoli lettori ma a mio avviso interessante anche per chi, a prescindere dall’età, non si è mai avvicinato all’arte, ma vuole iniziare a farlo.

Adatto sicuramente come testo “scolastico” per le vacanze poiché offre attività miste gioco/studio.

Il testo è curato da Federica Chezzi e Angela Partenza, mentre tutti i disegni sono di Francesco Pavignano.

Il motto della collana “ALT, Arte libera per tutti” di cui questo volume fa parte è: “Libri per crescere liberi” e onestamente credo che questo volume sia un passo verso la conoscenza e quindi verso la libertà.

Sandra Pauletto