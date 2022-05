Intervista a Michela Zanarella, “Il recupero dell’essenziale”, Interno Libri Edizioni.

La silloge: “Il recupero dell’essenziale” di Michela Zanarella, edito da “Interno Libri Edizioni”, porta la prefazione con la firma di Dante Maffia e la postfazione di Anna Santoliquido.

È un volume composto da poesie a verso sciolto, mediamente tutte della stessa lunghezza, attraversate da un’ombra di tristezza e malinconia.

La poesia di Zanarella è spesso collocata in un contesto notturno autunnale, dove stelle e foglie fanno compagnia alle emozioni della poetessa.

Ma facciamo parlare lei approfittando della possibilità che abbiamo ad intervistarla.

Ciao Michela, benvenuta nel blog “I gufi narranti”

D.: Quando hai capito che la poesia era per te un’ottima forza espressiva per dare voce alle tue emozioni?

R.: Vi ringrazio per l’ospitalità nel blog. La poesia è entrata a far parte della mia vita dopo un’esperienza sicuramente non facile. Ho iniziato a scrivere dopo essere sopravvissuta ad un incidente stradale. Da allora ho intuito che qualcosa in me era cambiato. Ho sentito l’esigenza di esprimermi attraverso la poesia, cosa che non avevo mai fatto in precedenza. Ho iniziato a scrivere in versi ciò che in quel momento sentivo, con una sorta di gratitudine alla vita che mi aveva concesso una seconda possibilità. Erano prevalentemente versi liberi o in rima, se devo essere sincera, ad oggi, li considererei molto elementari. Fanno comunque parte del mio percorso. Nel tempo ho cambiato stile, linguaggio, immagini. Ma sono rimasta fedele al mio modo di intendere la poesia come un dono, qualcosa di unico e speciale.

D.: Come vive una poetessa nel tecnologico 2022?

R.: Vivo con tutte le difficoltà e le contraddizioni del mio tempo. I social, la rete, la tecnologia sono strumenti utili se vengono utilizzati con consapevolezza e moderazione. Cerco di utilizzarli per far conoscere ciò che scrivo, sono una vetrina efficace agli occhi del mondo, per chi vuole scoprire e ascoltare la voce altrui. Preferisco l’incontro reale con le persone, lo scambio di idee e di pensieri dal vivo, ma nel periodo di pandemia, dove non era possibile incontrarsi, la rete ci ha permesso di restare in contatto, di continuare le attività anche nel mondo virtuale.

D.: Nella tua poesia è spesso presente l’autunno: lo preferisci alle altre stagioni poeticamente parlando o rispecchia un tuo aspetto emotivo potenzialmente “nostalgico”?

R.: Dell’autunno amo i colori, è una stagione che mi affascina molto, perché la terra si trasforma, la scelta di scrivere versi riferiti a questa stagione non è legata soltanto ad un aspetto emotivo nostalgico, in realtà osservo e descrivo tutto ciò che mi attraversa, senza soffermarmi esclusivamente a determinati aspetti. Molte delle poesie della mia raccolta “Recupero dell’essenziale” edita da Interno Libri sono ispirate all’autunno, perché nel periodo in cui le ho scritte mi sono trovata ad ascoltare maggiormente gli elementi della natura. Assumere il ritmo, diventare l’elemento, è la mimesica, ovvero quando l’uomo posto di fronte alla realtà se ne impadronisce e la vive corporalmente e concettualmente.

D.: Anche la notte e le stelle sono spesso presenti nella tua poesia. Dobbiamo supporre che componi prevalentemente di sera?

R.: Si, scrivo prevalentemente di sera, perché durante il giorno sono concentrata a lavoro e non ho la possibilità di dedicarmi alla poesia. Diventa una sorta di riconciliazione del corpo e della mente, in quell’istante esistono solo il silenzio, l’ascolto e la forza della parola che mi guidano.

D.: Qual è il rapporto tra natura e poesia a tuo avviso?

R.: E’ un legame fortissimo. Io tendo a concentrare l’attenzione proprio sugli elementi che regolano la vita sulla terra, sono una costante di tutta la mia produzione poetica. Siamo connessi all’universo, ne facciamo parte e quindi è indispensabile capire che la natura è in noi e viceversa. E’ una questione di equilibrio.

D.: Hai mai pensato di mettere in musica una tua poesia?

R.: Si, l’ho già fatto in passato. Ho scritto un testo insieme al cantautore Nello Fiorillo “Se ti va di sognare”, che lui ha poi incluso nel suo album “Il cuore non si arrende”. Poi vinsi anche un concorso letterario che includeva tra i premi l’interpretazione del brano da parte di un cantautore. Il concorso “Radici poetiche a Massimo Troisi” di Summonte, in provincia di Avellino, nel 2018 mi offrì la possibilità di far diventare una canzone la mia poesia in dialetto veneto “Ga raxon el vento” interpretata dalla voce di Angela Ruggiero. Una bellissima esperienza che ricordo con emozione. Spero in futuro di poter realizzare qualche altro progetto simile.

Grazie a Michela Zanarella per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de “I gufi narranti”.

Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato.

Sandra Pauletto