Nel romanzo di Valentina De Fraja tutto parte da una data precisa: la prima domenica di aprile del 2008 quando alla radio trasmettevano una canzone dei “Thake That: everything changes”, che dà il titolo al libro.

Dopo averla sentita la vita di Jenny, la protagonista, in qualche modo prende una nuova luce e ripenserà a tutte le volte in cui le cose e le persone attorno a lei cambiavano ma lei no.

Ma è davvero così o è solo una sua sensazione? O ancora, può questa nuova presa di coscienza permetterla di cambiare in futuro?

Questa sua volontà di cambiare e poi frutto di una volontà reale e necessaria di migliorarsi, o solo un modo per sottolineare in maniera “vittimistica” che lei non è questo non è quello mentre gli altri si?

Ma Jenny si presenta al lettore come una donnina tutta d’un pezzo salvo poi sgretolarsi in mille e più parti a ogni singola delusione, per poi, forse, ricomporsi pezzo per pezzo più forte di prima, ma queste cadute saranno servite a non cadere più?

Una storia di vita che fa riflettere sul rapporto di coppia, sull’amore e su come la nostre scelte influenzano il rapporto con altri.

Molti riconosceranno in lei e da lei potranno trovare l’ispirazione per riscattarsi, più cose si sanno più si possono gestire le situazioni.

La musica è uno dei protagonisti secondari, per modo di dire, di questo libro come si poteva intuire già dal titolo stesso come abbiamo visto.

Il libro ha un linguaggio semplice, immediato con continui riferimenti alla musica, personaggi storici, canzoni.

La sensazione che ti dà leggendolo è quella di immedesimarsi a tal punto che la protagonista diventa un amica da consigliare e da aiutare perché: “Tutto cambia tranne me” a volte fa anche arrabbiare, Jenny fa delle scelte o delle cose per le quali ti verrebbe di urlarle di svegliarsi perché sa essere testarda e cinica, ma a tratti anche disorientata.

Il romanzo di Valentina De Freja è una buona occasione per un confronto con se stessi e con la propria opinione di sé. Un libro che lascia qualcosa in ognuno di noi come il seme di una piantina, pronto a farci germogliare e fiorire.

Sandra Pauletto