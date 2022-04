Intervista a Paola Varalli – “Giallo al Cimitero Maggiore” (Fratelli Frilli Editori)

Abbiamo da poco recensito “Giallo al Cimitero Maggiore” (Fratelli Frilli Editori) di Paola Varalli e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lei per parlare del suo ultimo libro, farci raccontare qualcosa di lei e dei suoi futuri progetti

Buongiorno Paola, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema:

(certo che non è un problema, sono una tipa gioviale)

Ci piace prima di tutto imparare a conoscere l’uomo (o la donna) che si cela dietro l’artista, ci puoi raccontare qualcosa di te?

Sono un architetto specializzata in allestimenti fieristici. Progetto stand per mostre e fiere. Adoro scrivere, i borghi sperduti, mangiare cioccolata e camminare nei boschi o in montagna. Fare movimento mi rende gioiosa, fino a che potrò…

Come ho scritto nella mia recensione, sono pazzamente innamorato della “gergale e gesticolante” Anita Valli e di Mirella Bonetti, detta Mirix dagli amici. Sono due personaggi a mio modo di vedere straordinari, eccezionali. Come è nata l’idea di dare vita a queste due figure?

A seguito di un corso di scrittura che si tenne nel 2003 alla biblioteca di piazzale Accursio a Milano, decisi che dovevo assolutamente scrivere un romanzo. Mi ero “gasata” moltissimo e, da brava donna entusiasta qual sono, avviai il progetto. L’amica che frequentava il corso con me, una collega che ha tuttora a che fare con le pratiche comunali, di nome Maurella (nota bene) esasperata da qualche intoppo burocratico demenziale mi disse: “Varalli! Scrivi di un assassino di geometri del comune!” e così nacque Incroci Obbligati, nel 2005 vinse un concorso letterario ma restò nel cassetto fino al 2017, anno in cui lo inviai a Frilli che lo pubblicò. Anita Valli, invece, direi che somiglia più a me, tra le altre cose mi diletto in falegnameria e restauro mobili.

Ho letto tutta la saga che hai dedicato a queste due amiche e devo dire che in tutto quello che è l’iter narrativo si respira sempre un’aria di leggerezza, di ironia, di latente comicità, questo anche nei momenti più drammatici. Come mai hai voluto dare questo taglio, che io adoro, ai tuoi libri?

Credo che la “colpa” sia della mia indole. Io sono davvero così, non dico che mi esprima in modo gergale come Anita… ma quasi! Inoltre, da lettrice, adoro l’ironia e fatico con le storie pesanti o molto truci. Come avrai notato sorvolo sulle descrizioni di morti sbudellati, anzi… non li “sbudello” proprio.

Sia in questo libro che in quelli precedenti hai fatto un copioso uso, specie per bocca della “gergale e gesticolante” Anita, del dialetto, di forme gergali, di neologismi che danno alla storia un ritmo spumeggiante, frizzante. Quando c’è in questo del tuo modo di fare quotidiano e quanto invece deriva dall’osservazione di chi ti circonda?

Un po’ tutte e due le cose ma, come dicevo sopra, è un po’ la mia essenza. Ho sempre adorato trovare neologismi o dare nomignoli alle cose. Va anche tenuto conto che sono appassionata di enigmistica. I giochi di parole, le etimologie, i palindromi… sono il mio pane!

Paola Varalli le storie di Anita e Mirella partono sempre da una zona precisa di Milano, tra via Gallarate, il Cimitero Maggiore e La Certosa del Garegnano. Come mai hai scelto proprio questa zona per ambientare i tuoi gialli?

Questa è facile: abito qui. Credo sia bene (e facile) scrivere di cose che si conoscono. Mai ambienterei una storia a New York. Ma nei monti del comasco magari sì!

Come ho già detto Anita e Mirella sono due personaggi incredibilmente azzeccati, che secondo me potrebbero fare la loro bella figura anche su uno schermo tv o cinematografico. Se davvero qualcuno avesse la voglia e l’intuito di dare vita ad un progetto di questo tipo chi vedresti come interprete dei personaggi principali

Oh che bello, non sai quanto mi piacerebbe vedere le squinzie all’opera in carne e ossa! Dunque vediamo… per Mirella, alta e bionda vedrei una attrice raffinata, forse Carla Bruni o la Colombari. Invece per Anita, bruna e meno appariscente mi piacerebbe la Mastronardi o Serena Rossi o Nicole Grimaudo.

Tanto sognare non costa niente.

Spesso nel corso della narrazione inserisci parti di testi di canzoni. Se tu dovessi dare una colonna sonora alle avventure di Anita e Mirella come comporresti la playlist?

Userei brani orecchiabili, De Andrè, Davide Van de Sfroos (per la “lombardità”) o ancora cantautori italiani, Ruggeri, la Mannoia… ma ce ne sono tanti adatti! Scelta ardua.

Nella mia recensione mi sono augurato che con Mirella ed Anita ci si sia detti solo arrivederci e non addio. Hai già pensato a nuove avventure per le due squinzie?

Certo che sì, sto scrivendo il quarto! E poi… sai che ho scritto due racconti lunghi (o romanzi brevi) per Todaro nelle antologie Quattro volte Natale e Odio l’estate? I due protagonisti, un idraulico e un gommista degli anni ’80, milanesissimi, presto torneranno. E presto torneranno anche le squinzie nell’antologia Frilli che uscirà ad ottobre. Racconto già consegnato.

Grazie a te per questa splendida opportunità.

Un immenso grazie a Paola Varalli per la sua disponibilità. Spero di cuore di averla ancora presto ospite qui da noi!

David Usilla