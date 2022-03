RECENSIONE “UN TIRO MANCINO” – MONICA FLORIO – L’ERUDITA EDIZIONI.

Uno stralcio di vita scritta con amabile scorrevolezza dalla mano di Monica Florio, scrittrice ormai stabilmente presente nell’editoria italiana. Il romanzo “Un tiro mancino” è il racconto di un pezzo di vita altrui che ci aiuta a riflettere sulle dinamiche relazionali tra coetanei adolescenti, genitori, tra figli e adulti stessi, attraverso una struttura semplice e limpida dove non si toglie nulla, ma si narra nel più fedele dei modi i sentimenti, le emozioni e i pensieri che ognuno di noi sperimenta attraverso le varie prove a cui la vita ci sottopone.

Un libro che nonostante una certa brevità riesce attraverso la vita di Milena, ragazzina modesta e amante della praticità piuttosto che dell’apparenza e dell’estetica a farci vivere le emozioni di chi subisce una forma di “bullismo”.

In “Un tiro mancino” viene affrontato anche il tema del tipologie di “famiglia alternativa” ma non per questo migliore o peggiore di quella tradizionale. Dalle tematiche, affrontate in maniera molto chiara dall’autrice, non si parla mai abbastanza, soprattutto del bullismo tra adolescenti ormai spinto in certi casi a livelli estremi.

Per quanto riguarda invece l’omosessualità direi che siamo arrivati a un punto in cui, giustamente, più nessuno si scandalizza/preoccupa rispettando le scelte di ogni singolo individuo. Certi omofobi esistono ancora e discriminano anche con violenza, ma si sa che i cretini si trovano ovunque, a volte son la maggioranza, altre la minoranza.

In mezzo a tutte queste riflessioni sui personaggi e perché no anche su noi stessi, abbiamo un’ ottima possibilità di fqre autoanalisi attenta e meditata sui propri atteggiamenti e pregiudizi, anche questo dettaglio ci spinge a seguire quale sarà il proseguo della storia dalla scrittura avvincente e quale sarà la fine del libro auspicando in un finale educativo tanto agoniato in vista di una futura società migliore.

Il romanzo “Un tiro mancino” di Monica Florio è un libro delicato ma duro, come del resto lo è la vita e nessuno più di lei è esperta nel assestare il tiro mancino.

Sandra Pauletto