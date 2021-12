Intervista a Chiara Gamberale – “Il grembo paterno” (Feltrinelli Editore)

Abbiamo da poco recensito “Il grembo paterno” (Feltrinelli Editore), il nuovo splendido libro di Chiara Gamberale. Abbiamo quindi il piacere di ospitare ancora una volta questa grande autrice e abbiamo soprattutto la possibilità di chiacchierare un po’ con lei del suo ultimo libro e dei suoi progetti futuri.

Buongiorno Chiara Gamberale, bentornata sulle nostre pagine, è sempre un piacere ospitarti.

Torni nuovamente il libreria, lo fai a breve distanza dal tuo precedente lavoro, “Come il mare in un bicchiere” (Feltrinelli Editore) che abbiamo avuto il piacere di recensire sulle nostre pagine. “Il grembo paterno” è un libro molto ispirato, commovente, intenso, immagino anche molto sofferto. Quanto è stato complicato scrivere un libro simile?

Grazie a voi, il piacere è sempre mio. Scrivere questo libro è stato davvero complicato, ma mi è successo un po’ come in quelle sedute di psicanalisi dove il terapeuta tocca davvero un tuo nervo scoperto, ti fa un male cane…E però quando esci: che liberazione. Anche per questo, forse, nonostante sia il mio quindicesimo romanzo lo sto vivendo come un esordio.

Normalmente si parla di grembo materno, sempre con una declinazione al femminile. Oggi tu dai risalto a quello che tu definisci grembo paterno. Come mai questa scelta?

Si impara a chiedere e dare amore anche attraverso i padri. L’infanzia, o il Laggiù, per dirla con Michele Mari, devono necessariamente attraversare anche il grembo paterno per restituire a chi l’ha vissuta una visione intera del proprio passato. Erano anni che sentivo la necessità di scrivere questa storia, ma mancava sempre la protagonista giusta. Finché è arrivata Adele…

Sappiamo che Adele è una ragazza del sud, ma non identifichi mai con precisione il luogo da cui viene. Come mai questa scelta?

Raramente nelle mie storie faccio riferimenti spazio-temporali specifici, il loro andamento è, per così dire, verticale; la geografia è tutta emotiva, del corpo; ogni lettore può calare la storia dove preferisce, nel meridione della sua anima. Ma anche questa scelta, come tutto quello che ho scritto, è arrivata in modo naturale: un meridione senza mare mi sembrava lo sfondo perfetto per l’infanzia di Adele.

La protagonista del libro è Adele, una ragazza molto particolare, con un vissuto non facile alle spalle. Come è nata questa figura? Quanto c’è di autobiografico, sempre che ci sia, in questo personaggio?

Adele era uno dei personaggi del romanzo che stavo scrivendo prima dello scoppio della pandemia, ma più passava il tempo più mi rendevo conto che lei era l’unica di cui mi interessava conoscere la storia. E così ci siamo scelte, non poteva essere altrimenti. Per rispondere invece alla seconda domanda mi rifaccio a Walter Siti: il realismo è impossibile. Tutto è vero, quando si scrive, niente lo è: e poi che cosa significa vero?

Il personaggio di Adele fa spesso riferimento a quella che lei chiama “Adelescenza”. Io ho inteso questo termine come quella condizione in cui un po’ tutti noi sentiamo di faticare a passare dalla nostra adolescenza all’essere compiutamente adulti. Ci puoi spiegare cosa intendi tu invece quando parli di adelescenza?

L’adelescenza è il nome del programma che Adele si ritrova a condurre per quasi vent’anni. È un trucco linguistico, una parola chiave. E dici bene, racconta un’adolescenza infinita, un tempo che non si muove ma sempre smuove. Una vocazione dell’anima che, come nel caso di Adele, rischia però di diventare una prigione.

In ogni tuo romanzo indaghi in profondità le emozioni, i sentimenti, le paure, le insicurezze con cui ognuno di noi deve fare i conti. Ogni tuo libro è uno specchio attraverso il quale ognuno di noi può vedere chiaramente se stesso senza veli e senza filtri. Tu come riesci ad entrare così in profondità nell’intimo dell’animo umano al punto di riuscire a raccontarlo così bene?

Grazie. Non lo so se e come ci riesco…So che niente mi interessa come l’essere umano e niente mi commuove, mi spaventa, mi meraviglia di più. Io attraverso quello che scrivo mi salvo letteralmente la vita, mi salvo dalla vita: e anche attraverso quello che leggo.

In questo libro hai in più occasioni utilizzato la forma dialettale durante i dialoghi. Secondo te il dialetto quanto è importante nella nostra cultura? Quanto è importante riuscire a preservarlo e coltivarlo?

In questo romanzo si parlano due lingue, forse tre; quella di Adele bambina e quella di Adele donna, che ha un’altra sfumatura nella lingua con cui Adele parlerà con sua figlia…La lingua di Adele bambina è il lessico familiare, quelle parole, quei modi di dire che fanno di ogni famiglia un mondo a parte: ed ecco che il dialetto, un dialetto che però ho trasformato e contaminato, non poteva non venirmi incontro, con tutte le sue asperità e la sua intrinseca dolcezza. Io adoro le voci sporche, come adoro tutto quello che somiglia solo a se stesso.

Ho notato come questo romanzo finisce un po’ dove iniziava quello precedente, “Come il mare in un bicchiere”, con il lookdown che ci ha chiusi tutti in casa nella primavera del 2020. Quanto ti ha segnato quell’esperienza?

Molto e nel profondo, come a tutti. Non puoi fuggire a te stesso quando in ballo ci sono solo la vita e la morte. Soprattutto, ti fai domande che non credevi possibili, e ti dai risposte altrettanto imprevedibili.

Hai già nuovi progetti in cantiere per il prossimo futuro?

Al momento sono tutta dentro “Il grembo paterno”, ma la testa (e il cuore e il corpo) non smettono mai di assorbire…

Ringraziamo di cuore Chiara Gamberale per essere stata ancora una volta nostra gentile ospite e speriamo naturalmente di riaverla nuovamente qui tra le pagine dei Gufi Narranti

David Usilla