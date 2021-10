Recensione – “Teatro/Poesia” – Roberto Piumini – Oligo editore

Con il saggio “Teatro/ Poesia” di Roberto Piumini edito da “Oligo editore”, ci troviamo davanti ad un volume apparentemente scarno dall’esiguo numero di pagine, appena trenta, ma decisamente pregno di significati, come del resto c’era da aspettarsi essendo nota la qualità e le conoscenze dell’autore che da anni è voce fondamentale è di spessore in materia.

Dopo aver letto il saggio “Teatro/ Poesia” la domanda nasce spontanea: esiste una linea di demarcazione tra poesia e teatro? Secondo Roberto Piumini no. Uno è fuso nell’altro, infatti così scrive: “Basterebbe che i Teatranti fossero invogliati dal teatro che la poesia contiene, e i poeti dalla poesia che il teatro può coltivare, e che si trovassero insieme, da qualche parte, a giocare”.

Chi di noi trovandosi davanti alla lettura recitata di una poesia non è rimasto coinvolto, stravolto, emozionato nel più profondo dell’anima?

Quanti attori di teatro hanno anche recitato poesie ? Gassman può essere uno degli esempi più popolari e conosciuti in merito.

La lettura di Dante ad esempio è teatro o poesia?

Secondo Piumini la poesia quando è di valore rappresenta la forma più completa di teatro e non si può che essere d’accordo con lui.

Il saggio Teatro/Poesia potrebbe ricordare un testo filosofico per come l’autore affronta l’argomento, o addirittura, il saggio stesso ha per contenuti e forma qualcosa che rimanda alla poesia e potrebbe, a sua volta, venire recitato.

Alla luce degli argomenti che Piumini porta, è deprimente pensare che nel mondo attuale, la poesia ricopra un ruolo sempre minore anche nella programmazione scolastica, dove viene vissuta quasi sempre come puro esercizio mnemonico da cantilenare a pappagallo.

Non dare il giusto peso alla poesia è un’occasione persa per far appassionare i giovani al teatro, impedendo loro di provare ad essere sia attori attivi che ascoltatori empatici del testo proposto.

Sandra Pauletto