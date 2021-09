Recensione: Anno Zero – Alessandro Campagnuolo (Streetlib)

I primi mesi del 2020 hanno rappresentato per tutto il mondo una sorta di spartiacque, hanno segnato un confine un punto di non ritorno. La vita di tutti noi ha dovuto iniziare a fare i conti con una realtà totalmente diversa rispetto a quella che eravamo abituati a vivere ogni giorno, è cambiata anche la semplice quotidianità. Come sappiamo il virus denominato Coronavirus 19, per tutti Covid 19, ha contagiato le popolazioni di tutto il pianeta creando una vera e propria pandemia. Per arginare la propagazione del virus sono state prese diverse misure a carattere restrittivo, soprattutto della limitazione degli spostamenti, portando ad un certo punto anche da noi una serrata quasi generale, il famoso lockdown che tra il marzo ed il giugno del 2020 ha chiuso nelle proprie case la stragrande maggioranza degli italiani. Ovviamente questo ha influito molto sia sul tessuto sociale che su quello economico del nostro paese portando a situazioni di grande difficoltà e di grande apprensione. Alessandro Campagnuolo con il suo libro “Anno Zero” (Streetlib) ci offre una testimonianza di come il mondo produttivo, il mondo imprenditoriale, nel caso specifico soprattutto della realtà salernitana, hanno affrontato questa emergenza e come questa situazione abbia influito sul tessuto economico locale. 24 professionisti, quasi tutti residenti ed operanti a Salerno, in maggioranza rappresentanti di quella generazione denominata “millennial”, hanno contribuito con le loro storie, con le loro esperienze a regalarci uno spaccato di quella che è stata ed è ora la realtà del loro campo lavorativo. Ne risulta un mosaico di esperienze che evidenzia le grandi differenze che si sono create tra le varie figure professionali. Sicuramente alcune realtà hanno avuto più difficoltà di altre nell’affrontare l’emergenza, certi settori si sono trovati letteralmente in ginocchio, altri sono riusciti nell’impresa di resistere rinunciando magari a qualcosa, mentre altri addirittura hanno visto una certa espansione. Questa altalena di situazioni è stata fotografata in maniera assolutamente chiara e puntuale da questo libro: Anno zero ideato, coordinato e curato da Alessandro Campagnuolo. Ognuna delle 24 testimonianze è una pietra preziosa, è uno spunto importante per ragionare e riflettere su una situazione con cui ancora per gli anni a venire dovremo fare i conti, che sicuramente lascerà strascichi per tanto tanto tempo. E’ d’obbligo sottolineare che parte del ricavato andrà a favore di un progetto molto importante quale è “Spesa Sospesa”, iniziativa volta a dare sostegno ad aziende e cittadini che a causa di questa crisi si trovano in grande difficoltà. È un libro che invito tutti a leggere per capire di più su una crisi che oltre che sanitaria è anche sociale ed economica.

David Usilla