Manga “Overlord” Excursus di Giancarlo Gasperutti

Overlord è una serie di Light Novel appartenete al genere Isekai, scritte da Kugane Maruyama a partire dal 2010, e pubblicate anche in Italia a partire dal 2018 dalla J-Pop. La serie ha avuto un enorme successo, ed è stata trasposta in un Manga, illustrato da Hugin Miyama a partire dal 2014 e anch’esso in corso, e poi in un Anime nel 2015, realizzato dallo studio Madhouse, che al momento è arrivato a 3 stagioni.

In questa storia, un semplice impiegato, mentre stava giocando online e in una realtà virtuale, da un momento all’altro e senza nessuna spiegazione, si trova in un altro mondo, nel corpo dello scheletro mago che era il suo personaggio del videogioco.

Oltre a questo, i personaggi del videogioco che prima erano i suoi alleati, arrivano assieme a lui in quel mondo, e si comportano come se fossero sempre stati in vita e al suo servizio.

Dopo un breve shock iniziale, questo impiegato decide molto velocemente di lasciarsi la propria vita alle spalle, cambia il proprio nome in Ainz Ool Gown, e comincia ad esplorare quel mondo fantastico assieme ai suoi servitori, nella speranza di trovare altri giocatori che potrebbero avere avuto lo stesso destino.

Nella prima parte della serie, sulla strada di Ainz, compariranno numerosi antagonisti tanto crudeli quanto potenti, almeno rispetto agli altri abitanti del loro mondo.

Ma contro Ainz ed i suoi subordinati, che nel videogioco avevano raggiunto il massimo livello di forza possibile, tutti questi nemici saranno sconfitti così facilmente, da dare al combattimento un tono quasi ridicolo.

Questa prima parte della serie, in cui viene presentato un mondo molto complesso, che verrà poi sconvolto dai protagonisti, è probabilmente la parte più ben riuscita della serie, nonché quella che cattura l’attenzione dei lettori.

Tuttavia, nonostante il successo ottenuto, il ritmo di pubblicazione dei romanzi, del manga e degli anime di Overlord, è drasticamente rallentato col passare del tempo, mentre a livello narrativo la storia si disperdeva nell’approfondire le vicende personali di personaggi poco importanti.

Alla fine, l’autore ha dichiarato che Overlord avrà termine dopo soli 17 volumi di light novel, ma per lo stato di avanzamento della storia, questo significa con tutta probabilità, che le avventure di Ainz termineranno quando la sua conquista era appena cominciata.

In questo modo, l’autore dà la netta impressione di non avere mai pensato ad un finale per la sua storia, e questo problema purtroppo non si è verificato solo per il caso di Overlord, ma sembra una pratica abbastanza comune nella moderna editoria giapponese.

E se nemmeno un’opera di successo come Overlord ha saputo trovare un finale soddisfacente, è facile immaginare quello che succede per opere meno fortunate.

