Pochi passi all’amore – Syria Soccorso – Dialoghi edizioni

“Pochi passi all’amore” romanzo scritto da Syria Soccorso edito da Dialoghi edizioni, non deve farci fuorviare dal titolo, perché l’aspetto rosa del romanzo è solo una delle tante sfumature di colore di questo libro.

Considero infatti l’opera di Siria Soccorso un testo che racconta di crescita personale, di abissi di debolezza ma di altrettanta forza.

Quanto conta in una ragazzina di 18 anni l’aspetto fisico? E quanto il giudizio degli altri? A volte le parole sono coltelli e il mondo fuori, al quale chiedi aiuto, non sempre vuole o è capace di dartelo.

Questo è la storia della protagonista di “Pochi passi all’amore”, del suo dramma e della sua rinascita, che sarà possibile innanzitutto per la forza interiore, magari inconsapevole, della protagonista, ma anche grazie alla scoperta dell’amore e dell’amicizia, quella vera.

A questo si aggiungono delle figure fondamentali dal mondo degli adulti, tra cui spicca il ruolo di un docente e l’elasticità mentale di un medico, uno di quelli che ama il suo lavoro, che considera il paziente un essere umano e non un numero, che tende la mano alla protagonista e assieme a lei risolve qualcosa che nessuno prima di lui era mai riuscito neanche minimamente a risolvere

Il romanzo si sviluppa in 27 capitoli in cui la protagonista impara e prende per mano la sua vita, scoprendo che la vita accade per te e non a te come dice spesso Walter Nudo nel suo nuovo ruolo di Life Coach.

Un libro da leggere tutto d’un fiato, che rapisce il lettore più sensibile ed empatico e riesce a immedesimarsi con le sofferenze della protagonista che evolve da: brutto anatroccolo a giovane donna che risplende di luce propria, riconoscendo la sua integrità e donando amore al prossimo, senza paura o soggezione, ma con dirompente voglia di vivere e ridefinire il suo cammino.

Sabina Bernardis