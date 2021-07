Intervista a Rocco Ballacchino – “Indagine parallela” – Mursia

Abbiamo da poco recensito “Indagine parallela” (Mursia) di Rocco Ballacchino e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lui per parlare di questo suo nuovo libro, farci raccontare qualcosa di lui e dei suoi futuri progetti

Buongiorno Rocco, grazie per essere con noi, è sempre un piacere averti sulle pagine dei Gufi Narranti

Dopo anni in cui ci hai raccontato le avventure di Crema e Bernardini se uscito con un nuovo personaggio, Luca Moretti, molto diverso rispetto ai precedenti. Cosa ti ha portato a creare questo personaggio?

Volevo lavorare per opposizione, non replicando schemi narrativi precedenti. Luca Moretti, giornalista contro tutto e tutti, è assai diverso dai precedenti personaggi, ma è una scelta voluta, proprio per inaugurare un filone nuovo. Mi piaceva poi l’idea della sfida con Macchia Nera, il serial killer che minaccia di uccidere una persona se non verrà fermato un evento pubblico.

Torino è sempre un po al centro dei tuoi racconti. Che rapporto c’è tra te e Torino? Che rapporto c’è tra Luca Moretti e Torino?

Luca Moretti “come la birra” non sopporta i salotti torinesi, i circoli chiusi e settari ma probabilmente il suo caratteraccio è il suo limite peggiore. Torino è inevitabile nelle mie storie perché è il luogo in cui vivo e che conosco bene, con i suoi vizi e le sue virtù.

Ora che ci hai abituato bene puoi anticiparmi che le avventure di Luca Moretti avranno un seguito?

Spero proprio di sì ma dipenderà anche dalla volontà dell’editore. Nel prossimo episodio vorrei raccontare, sempre dal punto di vista del giallo, il fenomeno delle Meteore, quegli artisti che spariscono dopo un solo successo.

Come per le avventure di Crema e Bernardini, pure per Luca Moretti la cornice in cui agire è Torino. Credi che un giorno Crema, Bernardini e Moretti potrebbero lavorare assieme?

È assai difficile perché “appartengono” a editori diversi, ma nella vita mai dire mai…

In cosa il tuo nuovo personaggio ti assomiglia e in cosa tu vorresti assomigliare a lui?

Io vorrei avere la sua sfrontatezza e, quando ci vuole, i suoi modi rudi.

Non ci somigliamo praticamente in nulla ma lui è parte di me. È questo il bello di creare dei personaggi.

Grazie mille Rocco Ballacchino per essere tornato sulle nostre pagine e per aver condiviso con noi i tuoi pensieri. Speriamo di averti presto ancora qui tra I Gufi Narranti

David Usilla