Recensione: “il Sentiero Delle Metamorfosi” – Alferio Spagnulo – Robin Edizioni.

Il giallo proposto da Alferio Spagnulo parte con il botto catapultando il lettore nel bel mezzo di una messa satanica decisamente inquietante, i toni però poi si distendono, offrendo la “classica” indagine poliziesca alle prese con un cadavere, del quale, si deve decidere se la morte è avvenuta per omicidio o suicidio.

Un indagine che metterà a dura prova la squadra capitanata dal commissario Salvati, personaggio che entra subito nella simpatia del lettore per il suo carattere. L’autore ci guida nell’evolversi della storia offrendo al lettore la pista e gli interrogatori come se egli stesso stesse partecipando alla soluzione del caso.

Scopriremo quindi il passato e gli intrallazzi dei protagonisti, saremo portati a sospettare così prima dell’uno poi dell’altro, sempre restando nel dubbio che effettivamente un colpevole ci sia e non si sia trattato di un suicidio, ma questo lo scoprirete da soli.

Il sentiero delle metamorfosi – affronta una tematica delicata, anche se è solo uno degli aspetti dell’intreccio, in cui Spagnulo non fa davvero mancare niente. Sicuramente tanta carne sul fuoco ma gestita con capacità e quindi non fuorviante e totalmente senza il rischio di perdere il filo.

Ammiro l’autore Spagnulo perché pur avendo ambientato il suo romanzo a Napoli non è caduto nei classici cliché dando anzi vita a una trama dai colpi di scena inaspettati e assolutamente godibili. La figura femminile è predominante nel racconto ben lontano anche in questo caso dal abusato ruolo di sesso debole.

Spero, viste le capacità descritte dall’autore, che voglia affrontare in qualche futuro romanzo il tema delle sette sataniche, dando loro, all’interno del romanzo, maggior rilievo.

Leggete senza indugio “Il sentiero delle metamorfosi” edito dalla Robin edizioni e attenzione perché da quel sentiero nessuno esca uguale a come vi era entrato.

Sandra Pauletto