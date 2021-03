Recensione: Scomparso – Guido Sgardoli – Einaudi Ragazzi

Il nuovo lavoro di Guido Sgardoli, “Scomparso”, Einaudi Ragazzi, è molto più di un romanzo giallo ma di quest’ultimo mantiene l’indagine, la suspense e gli immancabili colpi di scena.

Una storia che si sviluppa contemporaneamente su due punti di vista diversi che vedono da un lato l’ indagine di polizia classica, in cui la voce narrante è esterna, dall’altro la quotidianità raccontata in prima persona da Jup (per gli amici) giovane dalle caratteristiche particolari, che parallelamente alla polizia svolgerà le indagini per conto suo e per motivi differenti.

Sono due mondi diversi, e ad essere sinceri in qualche modo i mondi son tre, ma una sola è la verità.

Alla fine delle indagini, la trama a doppio filo converge in modo perfetto, si potrebbe dire che si amalgama e fonde assieme, e da questa nuova realtà, niente e nessuno sarà più come prima, o forse ricomincerà ad essere esattamente quello che era, ma con la piena consapevolezza di sé e delle proprie qualità.

“Scomparso” è un libro decisamente profondo che ha la capacità di far riflettere i lettori di tutte le età, perché i pregiudizi e i luoghi comuni albergano nell’essere umano indistintamente sia negli adulti che nei giovani.

Un libro dalla tematica centrale sicuramente non edificante, ma che offre oltre al nero, l’arcobaleno della speranza che vede nell’amicizia un valore fondamentale, che unisce i simili e dà potere ai deboli, una forza che spesso ignoriamo di avere finché non siamo costretti ad usarla.

Tutti i protagonisti di: “Scomparso” meritano la vostra attenzione, perché mai come in questo romanzo, l’autore ci mette davanti agli umani meccanismi mentali, quelli che, chi parla bene, chiama strategie inconsce di sopravvivenza.

Per concludere, volendo citare una frase ricorrente del protagonista direi che:

“in base alle semplici e incomprensibili leggi dell’universo” anche stavolta Guido Sgardoli ha fatto centro, in questo caso però di incomprensibile c’è ben poco, quando uno è bravo, è bravo.

Il romanzo sarà disponibile dal 30 marzo nelle librerie, ringrazio l’editore Einaudi Ragazzi che ci ha concesso il privilegio dell’anteprima.

Sandra Pauletto