Volume illustrato ALBERTO SORDI (1920 – 2020), SKIRA 

RECENSIONE VOLUME ALBERTO SORDI (1920 – 2020), SKIRA – a cura di Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e Gloria Satta.

Alberto Sordi è inutile presentarlo.

Ma anche se tutti lo conoscono forse non tutti sono che il 2020 è il centenario dalla nascita del grande attore e uomo italiano (15 giugno 1920 – 24 febbraio 2003).

Per celebrare in modo degno questa data, hanno preso il via una serie di iniziative tra le quali l’uscita del volume che stiamo illustrando.

Alberto Sordi (1920 – 2020) un volume cartonato formato 24X28 cm. dove predominano le immagini (206 a colori dove possibile) corredate di tutto il testo necessario per introdurle e apprezzarle appieno, non semplici didascalie.

il volume è suddiviso in cinque sezioni:

Esordi 1926-1953;

Cinema;

Alla scoperta di Alberto Sordi;

Alberto e la sua città;

Non solo Roma.

Il tutto introdotto da pagine che portano autorevoli firme: Alessandro Nicosia, Vincenzo Mollica, Gloria Satta, Maurizio Porro e Goffredo Fofi.

Un viaggio a trecentosessanta gradi nella vita dell’attore che come sappiamo era molto riservato e poco mondano. Questo libro ci permette in qualche modo di conoscerlo meglio, e di conseguenza, se fosse possibile, apprezzarlo anche di più, ripercorrendo la sua carriera dagli inizi: ad esempio non tutti sanno che Albertone “Nazionale” ha fatto anche il doppiatore e recitato in teatro, oltre a lavorare alla radio.

Molto interessante, oltre alle fotografie presenti nel volume segnaliamo i ritagli di giornali dell’epoca, riguardanti gli spettacoli di Alberto Sordi.

Fra le tante curiosità, per i più attenti, c’è anche la foto del testo scritto a mano di “Nonnetta”.

Il materiale presente nel volume fa parte della Fondazione Museo Alberto Sordi, ma anche dai documenti dell’Archivio Centrale dello Stato, Ministero del Tesoro e dello Spettacolo, Direzione Generale Spettacolo, divisione cinema.

È un volume assolutamente da non perdere, sia dagli estimatori di Sordi in particolare, che dagli appassionati di cinema in generale e vista la qualità del volume, io mi sento assolutamente di consigliarlo anche a tutti coloro che, non fermandosi all’apparenza, vogliono andare dietro e dentro il personaggio televisivo e popolare, che è stato Alberto Sordi, e sono certa che le dicerie sul suo conto, una volta approfondite si sciolgono come neve al sole.

Ringraziamo la Skira per avere prodotto questo volume, nonché gli innumerevoli sponsor (impossibile elencarli tutti) grazie ai quali è stato possibile organizzare a Roma la mostra: Alberto Sordi 1920 – 2020, la Grande Mostra del centenario nella storica Villa dell’attore, per la prima volta aperta al pubblico

La mostra resterà aperta dal 16/9/2020 al 31/1/21.

Sandra Pauletto