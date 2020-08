RITORNO A VILLA BLU – GIANNI VERDOLIVA – ROBIN&SON

Il romanzo “Ritorno a Villa Blu”, di Gianni Verdoliva edito dalla Robin&Son, si può definire una favola moderna dove non mancano esoterismo e magia.

Villa Blu ci accoglie già dalla copertina con un un’aurea inquetante sovrastata da una gigante luna piena e con i cancelli socchiusi, quasi ci stesse aspettando…

È un opera che parla di sentimenti forti che si trovano a combattere contro forze arcane al di là del tempo, della vita e della morte. Ritorno a Villa Blu è la storia di una famiglia e di una maledizione che su di essa grava da tempo. Per liberarsene (sempre se ci riusciranno) ci sarà bisogno di tutto l’amore famigliare di cui sono capaci e naturalmente di una giusta dose di magia.

Il pregresso che ha portato al presente ci viene raccontato attraverso frequenti salti temporali, caratteristica stilistica molto gettonata ultimamente in qualsiasi genere di romanzo.

Gianni Verdoliva riesce in maniera precisa e puntuale a instillare nel lettore il senso del pericolo imminente, accennando a suoni particolari, leggeri quanto improvvisi aliti di vento che si alzano dal nulla. Non sfuggirà al lettore la grande importanza che l’autore dà alla descrizione dei suoi personaggi che imparano a conoscere fin dalla loro più tenera età, sempre grazie all’utilizzo dei flash-back, per poi seguirli nel corso della loro vita.

Tra tutti, due personaggi di grande impatto per la loro umanità e generosità credo entreranno facilmente nel cuore di chi legge, come sono entrati nel mio: Amabile e Alessio.

Ritorno a Villa Blu è un libro che, grazie alla qualità stilistica di Verdoliva, fa sentire il lettore immerso nella storia anche attraverso le descrizioni che fanno vivere direttamente a chi legge tutte le emozioni dei personaggi, compresi i suoni, gli odori, l’atmosfera e il paesaggio.

Consigliamo la lettura agli amanti dei bei libri e a chi ama con i libri fare un viaggio nel mondo della scrittura, dove, a seconda della volontà dell’autore, tutto è possibile.

David Usilla